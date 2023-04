Declarações de Rafael Leão após o Nápoles-Milan (1-1), da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

Exibição e comparação com a dupla Gullit-Van Basten: "Como Gullit e Van Basten em Nápoles? Sim, igual. Eu sei que posso fazer a diferença. Se não consigo marcar, os meus companheiros de equipa podem fazê-lo. Estou feliz por estar aqui. Tenho orgulho de defender esta camisola. Não há palavras para aqueles que trabalham comigo. No ano passado fiz uma boa temporada no campeonato e queria mostrá-lo novamente este ano na Liga dos Campeões."

Sonho de vencer a Champions: "Quero continuar a sonhar tal como todos os jogadores do Milan. Queremos ganhar a Liga dos Campeões e estamos um passo mais perto de o conseguir. Temos de tentar até ao fim."