PSG arrasado em França: "É preciso uma revolução, há demasiadas estrelas"

David Ginola, antigo jogador do PSG, critica a gestão do clube, que acusa de procurar juntar estrelas ao plantel ao invés de formar uma equipa.

David Ginola, internacional francês e ex-jogador do PSG, foi muito duro com o plantel e com a gestão do emblema parisiense, após a eliminação da Liga dos Campeões. Em declarações no canal televisivo francês "Canal +", o antigo avançado disse que há "demasiadas estrelas" no plantel.

"Estou enojado. Acabámos um jogo como este desapontados, devido à falta de comprometimento e claro investimento. Tem sido um problema há muitos anos. É um problema real. Como é que podes formar um projeto para ganhar a Liga dos Campeões e depois ter um banco de suplentes tão curto? Temos de estar ao nível das nossas ambições. No meio-campo, o PSG não está à altura. O Vitinha não está à altura. E o Messi também não" É preciso construir uma equipa e não adicionar, constantemente, talentos. O PSG é o mais importante, quem é que quer saber dos jogadores de forma individual?", começou por criticar.

"E há outros problemas com o PSG. Um exemplo neste jogo: o Chouppo-Moting foi o herói porque marcou o primeiro golo. No PSG gozavam com ele, quando ele cá estava. E depois há jogadores menos brilhantes, mas que deveriam ser mais valorizados. Estou a pensar no Danilo Pereira, por exemplo. Tem de ser mais valorizado, não é só as estrelas. Temos de construir um plantel mais completo", apontou o ex- PSG, Tottenham, Newcastle e Aston Villa, entre outros.

"É preciso uma revolução. Há demasiadas estrelas. O Neymar está muitas vezes lesionado, é inconsistente. O Messi tem 37 anos. O Mbappé é o melhor jogador neste momento, é preciso formar a equipa à volta dele", referiu ainda Ginola, de 56 anos.

O emblema de Paris foi afastado nos oitavos de final da Champions pelo Bayer Munique (3-0 no agregado).