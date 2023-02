Potter: "Se acham que cheguei aqui sem me zangar, não sabem nada"

Declarações de Graham Potter, treinador dos blues, em conferência de imprensa de antevisão ao Dortmund-Chelsea, partida marcada para esta noite (20h00) e relativa à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Está sempre calmo no banco, mesmo quando vê decisões polémicas contra o Chelsea. Nunca se zanga? "Tirando quando me perguntam estas coisas? Tenho de ter cuidado para não entrar numa discussão com os media. Claro que me zango. Sou um ser humano tal como vocês [jornalistas]. Mas eu é que escolho qual a conduta que tenho no banco. Os mesmos media que falam sobre eu precisar de me zangar mais depois fazem histórias sobre os problemas dos árbitros que estão enraizados no futebol e não veem a conexão. É uma questão emocional. Eu tenho uma responsabilidade para comigo, o Chelsea e o jogo, que pedem que eu atue da maneira mais correta. Se acham que consegui começar uma carreira no nono escalão do futebol inglês, passar pelos países nórdicos e chegar aqui no Chelsea e na Liga dos Campeões sem me zangar ou só sendo agradável, eu diria que não sabem nada sobre nada".

Dortmund: "Seria estranho se não estivesse entusiasmado, porque esta é uma eliminatória da Liga dos Campeões, o pináculo em termos do jogo. Será um grande teste contra uma equipa fantástica e à frente de 80 mil pessoas, uma ocasião maravilhosa. Estamos todos ansiosos pelo jogo".

Chelsea venceu dois dos últimos 12 jogos: "Temos o plantel que temos e estamos muito excitados com isso. Mas continua a ser desafiante e temos trabalho a fazer. Sempre que se forma um novo grupo, demora tempo para que eles se conheçam e percebam o que nos dá corda".

