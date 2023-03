Potter: "Quanto tens um período duro, o que importa é a forma como respondes"

Declarações de Graham Potter, treinador dos blues, após o Chelsea-Dortmund (2-0), jogo relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Como se está a sentir? "Ainda não tenho a certeza! Há muita emoção. Foi tenso no final, mas os rapazes jogaram de forma fantástica. Eu estou deliciado por eles terem conseguido a vitória, é muito bom para toda a gente aqui".

O que tem a dizer sobre o penálti repetido de Havertz? "Não muito, para ser honesto. Eu sabia que eles tinham invadido [a área antes da cobrança inicial]. Claro que temos confiança no Kai. Eu não vi, mas ficou encantado quando ouvi os gritos. Marcar penáltis não é para mim, por isso fico admirado quando os marcam".

O que signific esta passagem aos "quartos": "Havia um sentimento fantástico no balneário. Passámos um período difícil e esta competição significa muito para nós. Queríamos seguir em frente e chegar aos quartos de final, isto lança-nos para as próximas semanas. Agora temos de recuperar e de nos preparar para sábado, que é quando jogamos com o Leicester. É muito bom para os rapazes, dois jogos sem golos sofridos depois de um período duro. Quando isso te acontece na vida, o que importa é a forma como respondes e os jogadores foram fantásticos. Era importante que colocássemos pressão neles e que tivéssemos os adeptos atrás de nós. Não era fácil fazê-lo, até porque eles [Dortmund] são uma equipa de topo e com confiança. Mas crédito para os jogadores, que deram tudo e, ao longo dos dois jogos, acho que merecemos a passagem".