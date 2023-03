Polémica na Liga dos Campeões: árbitro manda repetir penálti no Chelsea-Dortmund

VAR avisou árbitro para mandar repetir penálti no Chelsea-Dortmund depois de Havertz ter falhado a primeira tentativa

As regras estão do lado da equipa de arbitragem, mas nem isso está a ser suficiente para livrar o Chelsea-Dortmund da polémica. Em causa, o facto do árbitro Danny Makkelie - avisado pelo VAR - ter mandado repetir o penálti que Havertz falhou aos 50 minutos.

Em causa, o facto do vídeoárbitro ter detetado a presença de jogadores do Dortmund na área antes do remate de Havertz. O problema, que provocou a polémica, é que há também três jogadores do Chelsea nas mesmas condições. E mais adiantados.

Havertz, chamado de novo a marcar o penálti, fez então o 2-0, colocando o Chelsea na frente da eliminatória da Liga dos Campeões a partir do minuto 53.