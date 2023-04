Pioli, treinador do Milan: "Lembro-me muito bem do jogo com o Rio Ave..."

Técnico italiano recordou o play-off da Liga Europa de 2020/21 num momento em que celebra a passagem às meias-finais da Champions.

O Milan garantiu esta terça-feira a presença nas meias-finais da Liga dos Campeões, ao empatar a um golo em casa do Nápoles, depois do triunfo por 1-0 na primeira mão dos quartos de final.

Stefano Pioli é, por isso, um treinador nas nuvens e recordou a chegada ao emblema italiano, nomeadamente o play-off da Liga Europa na época 2020/21, no qual eliminou o Rio Ave em Vila do Conde, após um empolgante desempate por grandes penalidades.

"Lembro-me muito bem do jogo com o Rio Ave, foi aí que tudo isto começou. Treino uma equipa com um coração gigantesco. A vantagem de 1-0 da primeira mão foi fundamental para a nossa abordagem ao jogo. Demos a bola ao Nápoles e foi um jogo de sacrifício coletivo. Foi uma qualificação completamente merecida", afirmou o técnico, ansioso pelo que ainda falta disputar. "Tudo indica que será um dérbi com o Inter, as meias-finais serão um grande desafio para nós. Não queremos ficar por aqui", rematou.