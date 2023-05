Maldini comenta eliminação contra o Inter e renovação de Rafael Leão

Declarações de Paolo Maldini, diretor desportivo do Milan, após a derrota (1-0) com o Inter e a eliminação nas meias-finais da Liga dos Campeões.

Desilusão: "O caminho não está terminado. Temos o dever de tentar qualificar-nos entre os quatro primeiros, esperando depois o que vai acontecer à Juventus. Chegar às meias-finais foi uma grande coisa, mesmo inesperada. É claro que enfrentar o Inter dói e faz com que o caminho pareça menos bonito do que era... Mas temos de ser lúcidos, bons e honestos: chegámos a este ponto de forma inesperada. A diferença em relação ao Inter é real: nos últimos quatro jogos não houve concorrência. Hoje jogámos um pouco melhor, mas o jogo da primeira mão comprometeu-nos. É a forma de jogar do Inter que nos incomoda e não conseguimos encontrar contramedidas, pois tivemos dificuldades mesmo contra equipas menos fortes do que o Inter no último período."

A renovação de Rafael Leão? "Estamos a tratar dos pormenores, há pequenas coisas a pôr em prática, mas será feita de certeza".