Pioli avisa sobre lesão de Rafael Leão: "Se houver riscos, não os vamos correr"

O avançado português saiu logo aos 10 minutos do jogo frente à Lázio, no sábado, para a Liga italiana, devido a um problema físico na zona da virilha e está em dúvida para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, diante do Inter.

Stefano Pioli, treinador do Milan, avisou que não vai correr riscos com Rafael Leão na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, diante do Inter, garantindo que o avançado português só vai ser utilizado se estiver a 100 por cento.

"Era suposto ele fazer trabalho individual hoje, amanhã estará aqui e tentará fazer esforços. Se estiver bem, entrará no jogo, caso contrário não. Ou pode jogar ou nem sequer vai para o banco. Se houver riscos, não os vamos correr, não podemos. Vai depender muito da intensidade do trabalho que ele possa fazer amanhã. A lesão é num músculo que só é preciso em determinadas situações, mas pela qualidade e caraterísticas do jogador, precisamos que esteja a 100 por cento", explicou, em declarações à Sky Sports.

Mais tarde, em conferência de imprensa, o técnico italiano regressou ao tema do internacional português, de 23 anos, que saiu logo aos 10 minutos do jogo frente à Lázio, no sábado, para a Liga italiana, devido a um problema físico na zona da virilha.

"Hoje vou deitar-me com calma, amanhã de manhã o Rafa e o médico vão dizer-me qual é o seu estado de saúde. Teria preferido que o teste fosse hoje para estar um pouco mais calmo, mas não é possível. O Rafa tem algumas caraterísticas únicas nesta equipa, mas se não conseguir, jogaremos com outras. Saelemaekers? Durante os treinos, utilizei-o muitas vezes na esquerda, ele sempre jogou bem ali e amanhã veremos que escolhas vou fazer", completou.

O Milan recebe o Inter na quarta-feira (20h00), num dérbi relativo à primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. O segundo jogo, no Giuseppe Meazza, está marcado para o dia 16 de maio.