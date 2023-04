Pioli após o Milan-Nápoles: "Um pecado não aproveitar a superioridade numérica"

Declarações de Stefano Pioli, treinador do Milan, após o triunfo sobre o Nápoles (1-0) na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

Análise: "Foi um jogo da Liga dos Campeões, foi um pecado não termos aproveitado o jogador a mais. O resultado deixa a eliminatória em aberto."

Jogadores em destaque? "Prefiro falar sobre a equipa, e jogámos uma excelente partida. Já estou a pensar na segunda mão, será outra grande partida, a um nível elevado".

Desenrolar do jogo: "Houve demasiados erros técnicos de ambas as equipas, mas houve muito equilíbrio. O Nápoles começou melhor, nós entrámos mal e eles foram agressivos. Depois jogámos o jogo. Há o pesar de não termos explorado a superioridade numérica, tivemos de ser mais rápidos. O resultado mantém-nos no equilíbrio."