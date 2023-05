Pioli após o Milan-Inter: "Espero ter Rafael Leão na segunda mão"

Declarações de Stefano Pioli, treinador do Milan, após a derrota com o Inter (2-0) na primeira mão da semifinal da Liga dos Campeões

Análise: "Na primeira parte o Inter foi melhor e marcou dois golos, na segunda fomos nós. Jogaram com mais qualidade, nos falhámos mais. Mas temos de acreditar, os jogos mudam, um jogo pode alterar até um resultado já escrito. Vamos tentar fazer melhor no jogo de volta Leão no jogo de volta? Espero que sim... Veremos nos próximos dias. Faltam seis dias, espero que ele possa recuperar para o jogo da segunda mão."

Arbitragem: "Ele teve dois pesos e duas medidas nas situações de meio-campo e meio-campo, mas não vou entrar em detalhes."

Erros: "Queríamos ser intensos, compactos e agressivos, mas não conseguimos. O Inter teve a melhor parte dos duelos. O jogo foi complicado do ponto de vista mental e tático. Na segunda parte, no entanto, vi uma grande reação. E é isso que temos de fazer no dia 16 de maio. Tivemos algumas oportunidades para reduzir, agora temos de elevar o nível. Precisamos de um desempenho diferente. Entre os jogadores há deceção, mas também a vontade de reverter o resultado."