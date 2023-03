"Para mim, Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo"

Após o Real Madrid-Liverpool, na quarta-feira, Vinícius Júnior recebeu um enorme elogio por parte do treinador dos merengues.

Vinícius Júnior não marcou na vitória do Real Madrid, por 1-0, na receção ao Real Madrid, mas assistiu e fez mais uma exibição que agradou a Carlo Ancelotti. Tanto que o treinador dos merengues disse mesmo que o avançado brasileiro é o melhor jogador do mundo atualmente.

"Para mim, o Vinícius é o melhor do mundo. Hoje não marcou, mas jogou muito bem e assistiu para o golo do Benzema", atirou na conferência de imprensa, na quarta-feira.

Os blancos seguiram para os quartos de final da Liga dos Campeões e Ancelotti ficou agradado com a equipa. "Esta equipa tem qualidade individual, compromisso coletivo, energia, talento e experiência. Gostei do que vi. Tínhamos três golos de vantagem da primeira mão e podíamos ter tirado o pé do acelerador, mas não o fizemos. Estivemos muito bem com bola, criámos oportunidades e estivemos sólidos atrás. Cumprimos o plano", referiu, elogiando também outros jogadores.

"A chave é a humildade dos veteranos, que não têm ego. O Kroos e o Modric jogam porque merecem, não é pela carreira que têm. O Camavinga está num grande momento e está a aproveitar. O Ceballos e o Nacho aproveitam os minutos que têm tido de uma forma espetacular", sentenciou.