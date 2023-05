Pai de Haaland explica polémica no Bernabéu: "Todos ficámos contentes. Bem, quase todos..."

O pai de Haaland, jogador norueguês do Manchester City, negou ter atirado comida ou insultado os adeptos do Real Madrid.

Alfie Haaland, pai de Erling Haaland, utilizou as redes sociais para explicar o sucedido no jogo que contou para a primeira mão das meias finais da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Manchester City, que ficou empatado por uma bola.

O pai do jogador do City foi convidado a abandonar os camarotes do estádio Santiago Bernabéu mas negou ter atirado comida ou insultado adeptos do Real Madrid.

"Não, não fiz isso. Picámos os adeptos do Real Madrid. Eles não ficaram felizes quando o Manchester City marcou, típico. Depois, tivemos de nos afastar uns 50 metros. Nada mais. Todos ficámos contentes. Bem, quase todos...", escreveu Alfie Haaland na rede social Twitter.

Acrescentou ainda: "O Real Madrid não ficou contente por estarmos a celebrar o golo do De Bruyne. Além disso, precisamos de sair dali porque os adeptos do Real Madrid não estavam contentes com o 1-1".