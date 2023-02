Onana e Dzeko discutem no relvado no Inter-FC Porto. Veja as imagens

Onana e Dzeko, guarda-redes e avançado do Inter, discutiram no decorrer do jogo contra o FC Porto. Çalhanoglu acabou por afastar o guarda-redes e tapar-lhe a boca para acabar com a discussão. Veja as imagens

O Onana e o Dzeko são melhores amigos



@ChampionsLeague | @Inter 0 x 0 @FCPorto#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/9ZVUoixyWg - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 22, 2023