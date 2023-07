Olímpia Ljubljana de João Henriques vence na pré-eliminatória da Champions

Rui Pedro marcou no triunfo dos eslovenos

O futebolista português Rui Pedro marcou esta terça-feira no triunfo por 2-1 dos eslovenos do Olimpija Ljubljana, treinados por João Henriques, sobre os letões do Valmiera, na primeira mão da pré-eliminatória de estreia da Liga dos Campeões de futebol.

O avançado de 25 anos apontou o segundo golo, aos 74 minutos, depois de Mustafa Nukic ter inaugurado o marcador, aos 42.

Aos 86 minutos, e apesar do intenso domínio dos anfitriões, o médio senegalês Meissa Diop reduziu para 2-1, deixando a decisão da eliminatória para a próxima semana.

Quem passar, vai encontrar na segunda ronda o FC Ballkani, do Kovoso, ou o Ludogorets, da Bulgária.

Quarta-feira, os luxemburgueses do Hesperange, liderados pelo luso Carlos Fangueiro, têm a primeira mão na Eslováquia frente ao Slovan Brastilava, sendo que o vencedor da eliminatória defrontará, na ronda seguinte, os arménios do Urartu ou os bósnios do Zrinjski.

A estreia da Liga dos Campeões ficou marcada pelos incidentes entre os malteses do Hamrun Spartans e os israelitas do Maccabi Haifa, com graves confrontos entre adeptos das duas equipas nas bancadas e lançamento de tochas por parte dos seguidores forasteiros para o relvado artificial, danificando-o.

O desafio em Ta'Qali foi interrompido pelo árbitro escocês Donald Robertson aos 55 minutos, quando os israelitas venciam por 2-0, e ficou suspenso durante cerca de 40, apesar das tentativas, dos atletas, em acalmar a situação, com apelos desde o relvado.

A partida acabou por ser retomada e terminou com triunfo por 4-0 para o Maccabi Haifa.