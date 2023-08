O troféu da Liga dos Campeões vai estar em Portugal

O Continente alia-se à DAZN, a nova casa da ELEVEN, e leva o troféu da Champions League a quatro lojas no Algarve nos dias 9 e 10 de agosto.

O Continente alia-se à DAZN, a nova casa da ELEVEN, e juntos levam o troféu da Champions League a quatro lojas no Algarve nos dias 9 e 10 de agosto. Os clientes terão a oportunidade de observar e tirar fotos com a Taça. Que pesa 8 quilos e mede cerca de 73,5 de altura.

Dia 9 de agosto o troféu passa no Continente Portimão Cabeço do Mocho, das 9h00 às 13h00, e no Continente Bom dia Armação de Pera, das 14h30 às 18h30. No dia 10 de agosto, estará no Continente Guia, das 9h00 às 13h00, e no Continente Modelo Albufeira, das 14h30 às 18h30.

