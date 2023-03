"O tempo que passou entre a primeira e a última Champions do Ancelotti é incrível"

Graham Potter não se quis alongar, mas já reagiu pela primeira vez ao sorteio da Liga dos Campeões - Chelsea e Real Madrid defrontam-se nos "quartos".

Numa primeira reação ao sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, Graham Potter, treinador do Chelsea, admitiu que é "emocionante" defrontar o Real Madrid e falou do reencontro com Carlo Ancelotti.

"O sentimento é de emoção, mas prefiro falar do Everton, porque amanhã é o nosso jogo. O resto está muito longe. (...) Eu enfrentei o Ancelotti quando ele estava no Everton. É um cavalheiro e pouco posso acrescentar ao respeito que tenho por tudo o que ele conquistou na sua carreira. Acho que o tempo que passou entre a sua primeira e última Liga dos Campeões - 20 anos - é incrível", atirou, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Everton (sábado, 17h30).