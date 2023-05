O Manchester City acabou por golear o Real Madrid, 4-0, na segunda mão das meias-finais da Champions, apurando-se para a final na qual o Inter já havia garantido presença. No entanto, até ao primeiro golo, da autoria de Bernardo Silva, já Courtois se havia aplicado em várias ocasiões, numa delas com esta enorme defesa, evitando que Haaland fizesse abanar as redes. Ora veja:

Leia também Vídeos Treinador foi ver Coldplay e ouviu: "Conceição, faz do Porto campeão" Sérgio Conceição esteve este quarta-feira no Estádio Cidade de Coimbra entre os milhares que assistiram ao primeiro de quatro concertos dos Coldplay em Portugal [IG/marlenessferreira]