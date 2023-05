Wayne Rooney garante que os pupilos de Pep Guardiola estão "noutro nível" em relação ao campeão em título e mostrou confiança numa passagem categórica dos citizens à final da prova milionária.

Wayne Rooney, antigo avançado do Manchester United, anteviu este domingo a meia-final da Liga dos Campeões que vai colocar frente a frente o Manchester City e o Real Madrid, com o antigo internacional inglês a mostrar confiança numa passagem categórica dos citizens à final da prova milionária.

"O Manchester City não vai apenas ganhar ao Real Madrid, vai esmagá-los. Posso estar enganado, mas creio que o City está noutro nível. Nunca se pode descarta uma equipa com a experiência e história do Real Madrid, mas eu não apostaria neles. Creio que este é o ano do City. Desde o começo da temporada, senti que esta seria a campanha em que Pep Guardiola finalmente conquistará a Europa com o City. O futebol que têm praticado nos últimos meses e a forma como estão a alcançar o seu ponto máximo no momento adequado só reafirmou esse pensamento", escreveu, na coluna de opinião que detém no jornal The Times.

Rooney considerou ainda que Erling Haaland, que leva 51 golos e oito assistências em 46 jogos disputados esta época, sendo o melhor marcador destacado da Liga dos Campeões (12) e da Premier League (35), é o grande fator que distingue esta eliminatória em relação à do ano passado entre as duas equipas.

"Há um ano, o Real Madrid eliminou o City [nas meias-finais, com 6-5 em agregado], mas agora a dinâmica é diferente. O City está melhor na defesa e é uma equipa mais paciente, mas a maior alteração é Erling Haaland. Na época passada, no Bernabéu, cinco minutos loucos fizeram com que perdessem a eliminatória. Com Haaland, isso não teria acontecido, o Real Madrid não poderia ter jogado da mesma forma. Em ambos os jogos, tiveram períodos em que tiraram a bola ao City e só o fizeram porque o City não tinha uma ameaça real no contra-ataque", defendeu.

"[Haaland] É um grande concorrente e que gosta de jogar no um para um. Por isso, não acredito que o defesa alemão [Antonio Rudiger] consiga lidar com Haaland. Com a sua velocidade e poderio, o seu momento na área, não acredito que nenhum central do mundo consiga travá-lo", sentenciou Rooney,

O Real Madrid recebe o Manchester City na terça-feira, às 20h00, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. O segundo jogo, em solo inglês, está marcado para o dia 17 de maio.