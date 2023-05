O festejo de Pep Guardiola que está a causar polémica

Imagem foi partilhada pelo irmão Pere nas redes sociais e nela aparecem o presidente do Manchester City e o ex-presidente da Argentina

Uma imagem na qual aparece Pep Guardiola com quatro dedos levantados, comemorando o triunfo por 4-0 do Manchester City sobre o Real Madrid, está a causar polémica.

O treinador dos citizens aparece a fazer o mencionado gesto ao lado do irmão Pere, que publicou a imagem nas redes sociais, de Manuel Estiarte, de responsáveis do clube inglês (nomeadamente o presidente Khaldoon Al Mubarak) e ainda de Maurício Macri, ex-presidente argentino e antigo líder do Boca Juniors (sentado no sofá, com o cachecol do City).

A imagem teve imediatamente imensas partilhas, gerou críticas, e Pere apagou depois a publicação, mas já era tarde, pois já se tinha viralizado.