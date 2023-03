"O facto de Mbappé não se ter destacado é a prova de que estivemos bem"

Declarações de Julian Nagelsmann, treinador bávaro, após o Bayern-PSG (2-0), jogo relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Tendo em conta os dois jogos, a passagem do Bayern é merecida? "Na primeira parte, os jogadores não respeitaram totalmente as minhas instruções, deixámos demasiado espaço para os parisienses e não fomos suficientemente pacientes. No balneário, conseguimos retirar conclusões e voltámos mais bem organizados, com mais rigor. No final, tanto na primeira mão como na segunda, fomos muito superiores".

O que fez a diferença neste jogo? "Gostei especialmente da nossa generosidade. Conseguimos desgastar o PSG e ganhar duelos. Gostaria também de elogiar Josip Stanisic, que foi excecional".

Até onde pode ir o Bayern na Champions? "Se colocarmos tanto coração e tanta generosidade como fizemos [neste jogo] e acrescentarmos um pouco de estrutura extra, podemos ir até ao fim. Temos o potencial para tal, sabemos disso".

Esperava um PSG mais perigoso, especialmente Lionel Messi e Kylian Mbappé? "Sim, mas conseguimos controlar o PSG com o nosso plano de jogo, que não lhes permitiu desenvolver as suas ações. O facto de Kylian Mbappé não se ter destacado é a prova de que estivemos bem. Vimos que Messi descia frequentemente muito atrás e fomos capazes de isolar Mbappé".

Dayot Upamecano: "Ele foi impressionante, mesmo que já não me surpreenda há muito tempo. Ele teve um grande Mundial e esta noite desligou Mbappé. Nos últimos meses, ele fez enormes progressos. Há dois anos, ele era frequentemente demasiado impaciente. Agora, está no topo do seu jogo".