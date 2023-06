Nova edição da Liga dos Campeões vai arrancar: a final four inicial

Preparação do Atlètic d'Escaldes

Na primeira ronda preliminar da prova milionária, os quatro campeões dos países com o menor coeficiente da UEFA defrontam-se numa final four.

Passaram apenas 17 dias desde que o Manchester City conquistou a primeira Liga dos Campeões da sua história, mas a prova milionária já está de volta, neste caso com a primeira ronda preliminar, em que os quatro campeões dos países com o menor coeficiente da UEFA defrontam-se numa final four.

Na edição 2023/24 da Champions, o Atlètic d'Escaldes, campeão de Andorra, vai defrontar o Budućnost, do Montenegro (14h00), ao passo que o Tre Penne, de San Marino, terá pela frente o Breidablik, vencedor em título da Liga da Islândia (29.

"Para nós, foi uma questão de estarmos a jogar em Andorra com todas as suas dificuldades e particularidades a sentirmo-nos uma equipa profissional da noite para a manhã. O Breidablik, que exerce como anfitrião, está a tratar-nos muito bem e junto da UEFA, fazem-nos sentir como é a realidade, que isto faz parte da Champions", referiu Fede Bessone, treinador do Atlètic d'Escaldes, em declarações ao jornal Marca.

Os vencedores de ambos os jogos vão medir forças na sexta-feira, numa final em que a equipa triunfante irá encontrar o Shamrock Rovers, campeão irlandês, na primeira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Já as formações eliminadas nas meias-finais e na final da final four irão cair para a segunda pré-eliminatória da Conference League.