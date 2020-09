"Zivkovic? Benfica entendeu que caminhos se fecharam, para nós foi uma boa notícia..."

Abel Ferreira não revelou se vai utilizar o ex-jogador do Benfica na receção aos encarnados

Na conferência de antevisão do jogo desta terça-feira com o Benfica, em Salónica, para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Abel Ferreira, treinador do PAOK, foi questionado sobre a contratação de Zivkovic. O jogador sérvio saiu do Benfica e foi oficialmente anunciado como reforço do clube grego na terça-feira da semana passada, tendo assinado um contrato válido para as duas próximas temporadas.

"Conhecia bem o Zivkovic, jogou muitos anos em Portugal, vai ajudar-nos seguramente porque é um jogador que tem muita qualidade, muita qualidade mesmo", explicou o treinador português do PAOK não respondendo à questão se o vai utilizar na receção aos encarnados.

"O Benfica por esta ou aquela razão entendeu que os caminhos se fecharam, mas para nós foi uma boa notícia a Direção trazer-nos este jogador porque vai acrescentar qualidade e competitividade à nossa equipa", acrescentou o técnico de 41 anos que tem 48 jogos no comando da formação grega e contabiliza 29 vitórias, 11 empates e oito derrotas.