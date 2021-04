Zidane mais uma vez nas meias-finais: "Mensagem para os críticos? Não vou dizer nada"

Real Madrid deixou o Liverpool pelo caminho e vai lutar com o Chelsea por um lugar na final da Liga dos Campeões.

Das 14 meias-finais alcançadas pelo Real Madrid na Champions, Zidane soma quatro e em apenas cinco tentativas. Apesar do sucesso que os números espelham, o técnico ressalvou, após o nulo em Anfield, o mérito coletivo.

"A equipa quer sempre mais e estamos vivos na Champions e na liga. Sabíamos que tínhamos de sofrer e aguentámo-nos no início", declarou após o encontro da segunda mão dos quartos de final.

Zidane foi questionado se esta foi mais uma resposta aos críticos. "Não vou dizer nada, estamos vivos nas duas competições, mas ainda não ganhámos nada. Tivemos problemas durante a temporada, mas estamos vivos e queremos continuar assim", respondeu.

O Real Madrid, 13 vezes campeão europeu, controlou no mítico estádio do Liverpool a vantagem (3-1) alcançada no primeiro jogo, no Alfredo Di Stéfano, em Madrid. O extremo luso Diogo Jota foi suplente utilizado por Jurgen Klopp, a partir do minuto 60, mas não conseguiu ajudar a inverter o rumo da eliminatória.

Na próxima fase, com a primeira mão agendada para 27 e 28 de abril e a segunda para 4 e 5 de maio, os merengues vão medir forças com o Chelsea, carrasco do FC Porto.