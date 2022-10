Xavi: "Nem sempre os melhores vencem a Liga dos Campeões"

Declarações de Xavi, treinador blaugrana, em antevisão ao Inter-Barcelona, partida relativa à terceira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões e que está marcada para terça-feira, às 20h00.

Inter vem de duas derrotas na Serie: "Não é significativo, são uma equipa forte. Eles jogam num sistema diferente àqueles que temos encontrado até agora. Jogam com dois avançados, algo incomum em Espanha. São um adversário complicado, com boas dinâmicas, mas isso tem de ser posto em prática. Já vacilámos contra o Bayern e temos de imitar a exibição em Munique, tirando a parte do resultado".

Barcelona subiu à liderança da LaLiga: "Isso é um algo importante para a nossa moral e confiança. É positivo e um sinal que estamos a fazer bem as coisas, mas amanhã a história é outra. Não marcámos golos em Munique e está na altura de carburarmos nesta competição".

Quais as diferenças entre a LaLiga e a Champions? "Eu acho que a Liga dos Campeões é mais difícil. A LaLiga é mais justa. Nem sempre os melhores vencem a Liga dos Campeões, é definida por detalhes".