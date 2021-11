Xavi: "Jogo em Munique? Não há outro cenário além de ganhar"

Declarações de Xavi, treinador do Barcelona, após o empate 0-0 com o Benfica, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que deixa o emblema blaugrana a depender de si para se apurar para os "oitavos".

Análise: "Pela atitude, esforço e sacrifício, merecíamos mais. Pela intensidade e entrega da minha equipa ao jogo, merecíamos a vitória."

Qualificação: "Agora não há outro cenário além de ganhar [em Munique]. Os três pontos dão-nos a classificação. Vamos atacar, jogar com a personalidade de hoje e tentar dominar a bola. Estou muito contente com o esforço e solidariedade da equipa, mas faltou-nos um golo que nos permitia classificar já."

Lance de Seferovic e oportunidades do Barcelona: "No fim do jogo, o Benfica teve uma oportunidade muito clara do Seferovic, no que foi o único desajuste da nossa defesa. Fomos superiores ao Benfica, merecíamos os três pontos. Mas é futebol. Tentamos tudo, criámos ocasiões, mas não conseguimos marcar. Um ponto não é suficiente."