Xavi: "Estou a ficar chateado porque esta é a nossa realidade e incomoda-me muito"

Xavi, treinador do Barcelona

Declarações de Xavi, treinador do Barcelona, após a eliminação da equipa da Liga dos Campeões.

Há poucas semanas como treinador do Barcelona, Xavi Hernández não conseguiu evitar um cenário que já estava encaminhado aquando da sua chegada. A equipa catalã acabou eliminada da Liga dos Campeões na fase de grupos pela primeira vez em 21 anos, ao ser derrotada com o Bayern (3-0) e ultrapassada pelo Benfica. O técnico não escondeu o sentimento de frustração.

"Estou a ficar chateado porque esta é a nossa realidade e incomoda-me muito enfrentá-la, mas faremos isso, não há outra forma", afirmou.

"Penso que se inicia uma nova era e temos de trabalhar muito para levar o Barça onde ele merece, que não é jogar a Liga Europa mas sim a Champions League", acrescentou Xavi.

Relativamente à exibição frente ao Bayern, o treinador do Barcelona reconheceu que o Barcelona não conseguiu superar o rival alemão. "Eles têm estado melhores, superiores e, embora tenhamos tentado e pressionado muito, marcaram-nos, ao contrário do que pretendíamos, e esta é a dura realidade", lamentou.

"É difícil assumir, mas é o que existe e temos de começar do zero. Esperava poder competir melhor, mas temos de ser honestos: faltam muitas coisas. A realidade diz-nos que não estivemos ao nível do Bayern, é uma dura realidade, mas é um facto", concluiu.