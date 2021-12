Xavi e o jogo de Munique: "Amanhã vamos ver se é um milagre ou não"

Declarações de Xavi Hernández, treinador do Barcelona, esta terça-feira, na conferência de antevisão ao jogo com o Bayern de Munique, às 20h00 desta quarta-feira, na Alemanha, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Bayern de Munique e a necessidade da vitória: "Enfrentamos o jogo com grande entusiasmo e com muita vontade que comece. Temos um dos piores rivais que poderíamos ter pela frente. É um dos melhores clubes do mundo, mas sabemos que dependemos de nós. Se vencermos, estaremos apurados. Nunca ganhamos em Munique e a história está aí para ser quebrada. Estamos muito animados para competir com as nossas armas."

Protagonismo: "Acho que estamos prontos para lutar. Não é o melhor cenário, o campo do Bayern, mas estamos ansiosos por isso. Espero que as últimas derrotas contra o Bayern não nos afetem. A pressão fica por minha conta. Amanhã vamos sair para ser os protagonistas do jogo, com a bola. Vamos tentar até o fim".

Xavi sobre a Liga Europa: "Vamos tentar. Quem tenta e rema até ao fim não é um fracasso. Se amanhã acontecer, conversaremos sobre isso. Dependemos de nós próprios e vai ser difícil. Temos um adversário muito difícil pela frente."

Milagre: "Amanhã vamos ver se é um milagre ou não. Depois do jogo vamos falar sobre como temos estado ou se o Bayern nos magoou. Não vejo isso como um milagre. O Barça pode vencer qualquer rival. Estou a trabalhar para vencer amanhã e ir para as oitavas de final. Depois temos outras competições até o final da temporada, mas não podemos atirar em nenhuma. Amanhã temos a chance de fazer história."