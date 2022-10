Xabi Alonso não esquece jogo em Leverkusen: "Não merecíamos ter perdido contra o FC Porto"

Declarações de Xabi Alonso, treinador do conjunto alemão, após o Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen (2-2), partida relativa à quinta jornada do grupo B da Liga dos Campeões e que ditou o apuramento do FC Porto para os oitavos de final da prova.

Grande penalidade, aos 90+8': "Nunca me aconteceu, quando jogava não havia VAR. Creio que, na Liga dos Campeões, essas mãos duvidosas são assinaladas poucas vezes, daí tido ido falar com o árbitro. Foi uma ação muito duvidosa. O critério na LaLiga e na Europa é diferente e hoje foi decisivo. Foi por isso que fui ter com o árbitro, para lhe dizer que nos estava a prejudicar. O VAR estar a ser demasiado usado e hoje prejudicou-nos. Não acho que tenha sido uma decisão correta".

Eliminação da Champions: "Olhamos de forma positiva para o resultado, queríamos competir e a equipa esteve de pé até ao final. Tudo pode acontecer agora, tanto nós como o Atlético podemos ir para a Liga Europa".

Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilha foram eliminados da Champions. Sinal de decréscimo de qualidade na LaLiga? "Valorizar algo por uma temporada não é justo, o crescimento dos outros países é muito importante e, às vezes, centramo-nos muito em Espanha. Lá fora, estão a fazer as coisas muito bem. Vês as outras equipas com quem jogamos a cada semana e têm um grande nível. A qualidade do futebol espanhol é inquestionável, é admirada. Este ano, em que só passou uma de quatro equipas [Real Madrid], denota-se que algo falhou, mas não me meto, tenho bastante [com que me preocupar]".

Derrota em Brugge ditou eliminação? "Adoraria vencer [o grupo], mas se o Brugge está em primeiro, é por alguma razão, ganhar-lhes não é fácil. As quatro equipas são boas. Temos um grupo equilibrado, não merecíamos ter perdido contra o FC Porto e hoje competimos".