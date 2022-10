Xabi Alonso não atira toalha ao chão: "É preciso vencermos o FC Porto"

Declarações de Xabi Alonso, sucessor de Gerardo Seoane no comando técnico do Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto no grupo B da Liga dos Campeões, em entrevista ao jornal AS.

Aventura em Leverkusen: "O sentimento geral é que é um bom passo e eu sinto isso também. É um passo importante e um grande desafio, que me ajudará a continuar a crescer enquanto treinador. Sinto-me pronto para esta etapa. Estamos nos primeiros dias e temos de ver onde isto vai dar. Mas estou confiante em que tudo corra bem".

Foi treinado por grandes nomes, está preparado para ser comparado com eles? "Zero. Não estou preocupado com nada. Cada treinador tem de se manter igual a ele mesmo. Tive a sorte de ter pessoas muito boas em meu redor, as melhores. Ajudaram-me muito, mas é preciso manter a própria identidade".

A Bundesliga produz muitos treinadores de qualidade, foi por isso que decidiu ir para lá? "A Bundesliga é uma Liga muito enriquecedora para um treinador. Já vivi isso como jogador, até me retirei aqui, e já vi que pode ser um bom lugar para treinar e começar a ser treinador. Assim que entrei em campo e ouvi o barulho das bancadas, disse: 'Uau, isto é a Bundesliga'".

Como descreve o seu modelo de jogo? "Tens de misturar estilos, não basta ter apenas um. A minha ideia é que a equipa deve entender perfeitamente a nossa estratégia. Queremos jogar de forma dominante e intensa. Eu era um médio, então gosto de controlar os jogos. E queremos criar uma mentalidade vencedora, só assim podemos ser ambiciosos".

A estreia impressionou (goleada por 4-0 sobre o Schalke 04): "Acho que ainda podemos melhorar muito. Conversámos sobre alguns conceitos durante os dois dias anteriores de treino e os jogadores entenderam. É um bom começo. Estamos contentes. Não tivemos muito tempo para nos preparar, mas os jogadores entenderam-me".

Até à sua chegada, o clube estava em zona de despromoção... "Há sempre um risco, mas tens que melhorar e dar passos em frente. Acredito firmemente que [esta experiência] vai funcionar e estou muito motivado. Os jogadores têm mostrado muita qualidade nos últimos anos".

O apuramente para os oitavos de final da Champions ainda é possível? "É preciso vencer o FC Porto para chegarmos aos dois últimos jogos com opções. Na Liga dos Campeões, não te qualificas para os oitavos de final só por te saíres bem no final, também contam os primeiros jogos. É uma Liga. Mas vamos avaliar as nossas opções".