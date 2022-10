Xabi Alonso elogia Diogo Costa e analisa a derrota com o FC Porto: "Foi penoso"

Xabi Alonso estreou-se na Champions ao comando do Bayer Leverkusen com uma derrota contra o FC Porto, por 3-0

Xabi Alonso, treinador do Bayer Leverkusen, estreou-se na Champions com uma derrota contra o FC Porto, por 3-0 na BayArena, que considerou exagerada.

"Não podemos cometer erros que na Champions pagam-se caros. No primeiro golo podíamos ter defendido melhor. Na segunda parte, o FC Porto foi defensivo, foi difícil encontrar espaços. É difícil explicar porque acho que não merecemos este resultado. Hoje é um dia penoso para nós, mas é futebol. Foi uma lição para nós", referiu o treinador espanhol, em alemão quase perfeito, embora com algumas frases em inglês pelo meio.

"Controlámos bem o jogo, mas não conseguimos entrar no último terço para ser perigosos. Eu disse ao intervalo que o segundo golo podia ser fatal, que tínhamos que atacar mas com equilíbrio. Podíamos ter feito isso melhor. A culpa não foi do VAR, temos de fazer melhor. Se queremos ter futuro na Champions temos de fazer grandes jogos nas duas jornadas que faltam", prosseguiu.

A finalizar, deixou elogios a Diogo Costa: "Em ambos os jogos foi o homem do jogo para o FC Porto. Defende penáltis, quando podíamos reentrar no jogo voltou a ser um jogador chave, com boas defesas na segunda parte. Não é sorte defender penáltis, ele tem qualidade. Esteve bem."