Voo do Manchester United em companhia aérea russa foi cancelado

Em causa a tensão entre Ucrânia e Rússia.

O Manchester United, de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, defronta na quarta-feira o Atlético de Madrid, de João Félix, em Espanha, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O voo que levaria os "red devils" a Madrid, esta terça-feira, foi cancelado devido à tensão entre Ucrânia e Rússia. Isto porque, de acordo com a Imprensa britânica, o United tem acordo comercial e viaja normalmente com a companhia aérea russa "Aeroflot". Esta quarta-feira, o clube foi "obrigado" a viajar com a "Titan Airways", uma charter britânica. Jogadores, equipa técnica e restante staff são esperados ainda na noite desta terça-feira em Espanha.

Ainda segundo as mesmas informações, o cancelamento do voo foi feito com acordo entre as duas equipas, o clube e a companhia aérea, sendo que o acordo comercial se deverá manter.