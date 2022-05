"Viver jogos como este... É de doidos, foi por isto que vim para o Real Madrid"

Redação com Lusa

Declarações de Eduardo Camavinga, jogador do Real Madrid, após o triunfo do emblema merengue sobre o Liverpool por 1-0, na final da Liga dos Campeões, disputada em Saint-Denis.

Sonho tornado realidade: "É um sonho tornado realidade, tocar na Taça e viver jogos como este. É de doidos, e foi por isto que vim para o Real. É o melhor clube do mundo, sempre a jogar grandes jogos. Estou muito feliz por ter jogado na final e ter ganho."

Jogar com paixão e aprender: "Temos jogadores incríveis, um treinador incrível, e, em cima disso, jogamos com paixão, e isso dá frutos. Tornei-me mais responsável, aprendi com os mais velhos. Não sou o mesmo jogador de há um ano."