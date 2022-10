Vitinha antevê Benfica: "Estamos preparados para responder melhor do que na Luz"

Declarações de Vitinha, jogador do PSG, antes do confronto com o Benfica, na 4.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões

Que aconteceu em Lisboa? Que Benfica espera? "Não saímos com o resultado esperado da Luz, fizemos um bom jogo contra um adversário muito bom no coletivo e dinâmicas. Faltou marcar nas oportunidades e deixar o Benfica fazer menos. O Benfica não vai mudar o perfil, vai ser agressivo e pressionante mas estamos preparados para responder melhor do que na Luz."

Sem Messi que muda na dinâmica da equipa? "Qualquer equipa quer ter os melhores e e Messi é um deles. Temos vários jogadores de qualidade e faremos para não se sentir a sua falta, fazendo o PSG ganhar."