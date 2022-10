Vitinha destaca "capacidade" do Benfica e diz: "Sei que estou a dar uma resposta em campo"

Declarações de Vitinha, médio do PSG, depois do empate a um golo com o Benfica, para a terceira ronda da Champions.

Resultado: "Sem dúvida que ficou aquém das expectativas. Não foi surpresa a capacidade do Benfica, estão bem mais fortes do que no passado. Estávamos à espera de sair com outro resultado. Saímos com um empate e sabe a pouco. Temos um jogo em Paris [ com o Benfica] e vamos fazer de tudo para mostrar que devíamos ter saído vencedores hoje."

Elogios de Marquinhos: "O melhor era acrescentar a vitória. Sei que estou a dar uma resposta em campo. Muito trabalho, mas de nada serve estar bem no jogo e na equipa se não conseguirmos a vitória. Queríamos a vitória."

Entendimento com trio da frente: "Temos a estratégia bem definida, as nossas rotinas, sabemos o que temos de fazer e isso nota-se em campo. A qualidade de jogo está lá, faltou concretizar e criar um pouco mais também"

Alguém do Benfica o surpreendeu? "Não, eu acompanho a Liga portuguesa. Nenhum me surpreendeu, sou colega de alguns na Seleção e a qualidade deles é óbvia".