Vitinha antes do Benfica: "O segredo é acreditar que era capaz de jogar no FC Porto e agora no PSG"

Declarações de Vitinha, jogador do PSG, antes do confronto com o Benfica, na 4.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões

Início de época: "Estou a fazer um bom início de época, com muito trabalho e ajuda de todos os colegas e contextos. Quero prolongar isso. A dinâmica com Verratti tem sido muito boa, acabámos por nos complementar e espero que a nossa dupla faça cada vez mais e melhor."

Preparação para esta afirmação rápida? "Acima de tudo temos de falar menos das idades. Se se mostra rendimento, deve jogar, é o que tenho tentado e conseguido fazer. O segredo é trabalho e acreditar nas minhas capacidades, acreditar que era capaz de jogar no FC Porto e agora no PSG."

Alguns jogadores mais velhos ficam nervosos. A equipa é nervosa e ansiosa pela exigência? "Isso vem ao encontro do último jogo, pelas confusões e expulsão do Sergio Ramos. Tem a ver mais com os jogadores do que com as idades. Não tem a ver com a pressão, mas pela frustração de não estarmos a ganhar. Não devemos dar muita importância a momentos desses, é preciso focar nos jogos."

Jogar com Mbappé: "É um privilégio jogar com muitos dos grandes nomes desta equipa e ele é um deles, é fenomenal. É um orgulho acompanha-lo na sua carreira incrível até agora. Estamos lá para o ajudar."

Boa compensação com Verratti, menos físicos? "Até agora temos dado a nossa resposta. Não ficámos em nada frágeis, com qualidade e inteligência pouco importa a parte física. É muito fácil jogar com Verratti, é um prazer jogar ao seu lado e aprender com ele. Tento sugar o máximo de aprendizagem com ele pois vai ser muito valioso e é também uma excelente pessoa."