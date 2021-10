Vinícius, depois do brilharete em Kiev: "Gosto de jogar pela melhor equipa do mundo"

Brasileiro fez dois golos e uma assistência na goleada do Real Madrid sobre o Shakhtar (0-5)

O maior campeão europeu deu uma grande resposta num terreno sempre complicado como é o do Shakhtar e, entre a goleada coletiva, houve Vinícius JR em grande plano. O internacional brasileiro falou sobre a sua evolução e sobre o que significa jogar com a camisola do Real.

"Ainda tenho 21 anos e tenho tempo para evoluir e trabalhar para ser um grande jogador como eu quero ser e como o clube também quer que eu seja. Continuarei a falhar. Eu gosto da pressão, gosto de jogar pela melhor equipa do mundo. Gostamos de grandes jogos", afirmou Vinícius.

Com Ancelotti, em 2021/2022, Vinícius Júnior já bateu o recorde pessoal de golos (sete) e está a apenas cinco assistências do melhor registo, alcançado na época de estreia.