"Vimos com o West Brom que não há jogos fáceis. Não há que festejar", avisa Tuchel

Técnico do Chelsea antecipa um encontro complicado para os quartos de final da Liga dos Campeões

Thomas Tuchel perdeu a invencibilidade que tinha no Chelsea ao ser goleado em casa, por 5-2, pelo West Bromwich Albion e lembrou que o favoritismo pouco conta no futebol.

Como afetou a equipa a goleada do fim de semana? "Não gostamos de perder, como aconteceu com o West Bromwich, mas se fosse hoje voltava a apostar dinheiro na nossa vitória. São jogos que acontecem. Estou dececionado, mas vejo que a equipa tem capacidade para melhorar, nomeadamente no nosso posicionamento e nos passes. Mas as estatísticas até dizem que estivemos melhor. Foi um jogo muito estranho. Não foi uma questão de falta de caráter da equipa. Esta derrota foi muito má, odiamos perder, mas vamos voltar mais fortes. É esse o nosso objetivo.

Alguns jogadores do Chelsea festejaram no sorteio ao saber que era o FC Porto o adversário. "Já vimos com o West Bromwich que não há jogos fáceis. Não há nada que festejar. O FC Porto não surge como favorito, mas tem uma equipa muito forte. Vai ser um jogo muito difícil, contra uma equipa que tem muita experiência na Liga dos Campeões. Eles têm essa confiança."

O Chelsea sai beneficiado pelas ausências de Sérgio Oliveira e Taremi? "Nunca podemos pensar que temos vantagem pelas ausências do adversários. Temos de estar cientes dos nossos pontos fortes e saber defender bem. O nosso foco tem de estar nestes primeiros 90 minutos que vamos ter com o FC Porto."