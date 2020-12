Villas-Boas falou da equipa B do City, mas Guardiola recusa rotações

Técnico português assinalou a dificuldade do jogo com o Man. City pela profundidade de plantel dos ingleses. O espanhol foi pronto a refutar mudanças por já estar apurado

O Marselha ainda luta pelo apuramento para a Liga Europa e o embate em casa do Manchester City é a próxima batalha de André Villas Boas, português que afirmou que a "equipa B do City podia ganhar a Liga dos Campeões."

Guardiola, porém, não apreciou o comentário a valorizar as dificuldades e repetiu três vezes: "Não vou rodar a equipa. Não faço rotações no onze. Não escolho competições, quero ganhar sempre e preparo a equipa para o conseguir."

O City tem o jogo com o Manchester United no sábado, mas o catalão rejeita fazer testes além de Aguero. "Vai estar no banco. Vamos ver como corre o treino de hoje. Tem estado com o grupo nos últimos quatro dias e acredito que se possa sentar no banco", afirmou quanto ao argentino que tem estado a contas com uma lesão na coxa.