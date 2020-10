Villas-Boas desfaz-se em elogios a Guardiola e admite: "É uma inspiração para mim"

André Villas-Boas confessa ser um admirador do trabalho de Guardiola, treinador que vai defrontar pela primeira vez.

O Marselha recebe o Manchester City na terça-feira, em jogo da Liga dos Campeões, e André Villas Boas e Pep Guardiola vão defrontar-se pela primeira vez. O português confessou, na antevisão à partida, que admira o trabalho do espanhol e recordou o ano de 2011, quando os dois trocaram impressões sobre as equipas que orientavam - FC Porto e Barcelona, na altura.

"Vou defrontar o Guardiola pela primeira vez. É uma inspiração para mim, segui-o muito ao longo da carreira. Quando treinava o FC Porto, em 2011, fui vê-lo a Barcelona. Também fui depois a Munique, onde ele me recebeu e deixou que eu assistisse aos treinos. Quando treinava o FC Porto e ele o Barcelona, falámos muito sobre as nossas equipas e os sistemas de jogo que adotámos. Ambos jogávamos em 4x3x3 e as nossas equipas marcavam muitos golos", lembrou o técnico do Marselha., que elogiou a forma de Guardiola ver o jogo.

"Ele está sempre a inovar. Há poucos treinadores que não são obcecados pelos títulos, ele é um dos que leva o jogo a outro nível. As equipas dele correm riscos e isso influenciou outros. Depois do Barcelona, muitos seguiram as ideias dele da saída de bola com passes curtos", referiu Villas-Boas.