Villarreal-Juventus: o golo de Vlahovic aos 32 segundos e a cratera na defesa italiana

Redação com Lusa

A Juventus conseguiu empatar (1-1) no reduto do Villarreal.

Em Villarreal, a bola começou dos locais, mas estes perderam-na quase de imediato para o brasileiro Danilo, ex-jogador do FC Porto, que lançou Vlahovic: o sérvio dominou de peito e atirou de pé direito, fora do alcance do argentino Rulli.

O reforço de inverno da Juventus, contratado à Fiorentina, só precisou de 32 segundos para marcar no seu primeiro jogo na Champions e segundo nas taças europeias, após a estreia na Liga Europa pelos sérvios do Partizan, com 16 anos, em 2016/17.

Sem jogadores muito influentes como Dybala, Chiesa ou Chiellini, todos lesionados, a Juve não poderia ter melhor início, pois pôde, como gosta, ficar na expectativa, mais sobre a defesa e a tentar jogar no erro dos espanhóis.

O Villarreal não cometeu, porém, nenhum erro relevante e, aos 66 minutos, chegou à igualdade, numa falha incrível do setor recuado da Juve, que abriu uma cratera no centro da defesa, onde apareceu Parejo a desviar soberbo passe do francês Capoue.

Até final, os espanhóis quiseram sempre mais chegar ao segundo golo do que a formação italiana, mas não mais assustaram o polaco Szczesny e, do outro lado, foi Vlahovic que ameaçou o segundo, aos 85 minutos, valendo a atenção de Rulli.

O empate a um golo deixa as equipas em igualdade, já que, a partir da presente temporada, os tentos fora deixaram de valer a dobrar em caso de empate.

A primeira mão dos oitavos de final, que começou na semana passada, com o Sporting em ação (0-5 com o Manchester City), fecha na quarta-feira, com o Benfica a receber o Ajax e também com o embate Atlético de Madrid-Manchester United.