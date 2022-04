Unai Emery: "Tínhamos um plano e a ideia não resultou. Podia ter sido pior"

Declarações de Unai Emery, treinador do Villarreal, após a derrota 2-0 em Anfield, com o Liverpool, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

Análise: "Nas meias-finais tens de defrontar estes adversários, tão poderosos, num grande momento como eles estão. Hoje era um jogo que, querendo ganhar, querendo ter o controlo, não nos deixaram. Não pudemos correr nas suas costas. Hoje tratava-se de resistir defensivamente o máximo que podíamos para ter oportunidades no segundo jogo. E fizemos isso. Lá será diferente."

Liverpool é favorito, mas o Villarreal pode competir: "É o Liverpool e sabemos que eles são os favoritos e que são melhores, mas também sabemos que podemos competir e encontrar as nossas oportunidades. Há momentos, com resultados negativos, que quando são dois jogos há que saber relativizar. Não merecíamos melhor do que o 2-0. Temos de fazer com que o jogo em casa seja diferente, que apresentemos o que queremos. Tínhamos um plano e a ideia não resultou."

Podia ter sido pior? "Podia ter sido pior, porque houve um golo anulado por fora de jogo, defendemos em zonas baixas, não tivemos oportunidades de golo... Ainda temos 90 minutos e vamos tentar com que seja diferente."

Meias-finais: "Estamos aqui porque fizemos algo. Tenho a esperança que joguemos outro tipo de jogo em casa."