Unai Emery e a eliminação do Villarreal: "Hoje precisávamos de algo mais"

Unai Emery, treinador do Villarreal

Declarações de Unai Emery, treinador do Villarreal, após a derrota caseira com o Liverpool, 3-2, que ditou a eliminação da equipa espanhola, que até chegou ao intervalo a vencer 2-0 e, por isso, com a eliminatória empatada.

Villarreal precisava de um jogo perfeito: "O que tínhamos falado e planeado na nossa perspetiva mais otimista é que precisávamos de algo mais, fazer um jogo perfeito, saber defender-nos. Na primeira parte fizemo-lo de forma excecional, foi uma primeira parte esperançosa."

Toque de Gerard Moreno [acabou por sair aos 68 minutos]: "Gerard Moreno estava tocado, no intervalo queríamos mantê-lo em campo, mas não podia sprintar."

Segunda parte: "Perdemos força na segunda parte, precisávamos de recuperar, de recuperar a bola, mas o golo deles deu-nos um golpe mental. No segundo tempo ficámos sem essa capacidade de responder perante um Liverpool com um grande potencial. Terminar com chances na primeira volta foi fundamental. Lá não tivemos oportunidades, mas hoje, na primeira parte, conseguimos, mas sem Danjuma e Gerard [Moreno], sobretudo ele, perdemos muito. Depois custou-nos encontrar recursos de força e eles aproveitaram. Tivemos menos capacidade de resposta e, embora tivéssemos falado sobre a possibilidade de eles fazerem 2-2, não fomos capazes [de evitar]. Não conseguimos dar esse passo extra para chegar à final, mas vamos seguir em frente."