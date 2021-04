Uma dúvida no plantel do Chelsea para o reencontro com o FC Porto

Christensen foi titular no primeiro jogo com o FC Porto

Christensen foi titular com o FC Porto, mas um problema muscular impediu-o de defrontar o Palace.

Num plantel com tantas soluções para as mais diversas posições do terreno, não será a ausência de um jogador a tirar o sono a Thomas Tuchel, mas a indisponibilidade de Andreas Christensen frente ao Crystal Palace dará que pensar ao treinador do Chelsea antes do reencontro com o FC Porto.

O central dinamarquês sofreu uma lesão muscular (não especificada) na sexta-feira e está em dúvida para o embate de terça-feira, depois de ter cumprido os 90 minutos na primeira mão, ganha (2-0) pelos "blues".

O treino desta segunda-feira, a realizar já no Estádio Rámon Sánchez Pizjuán (Sevilha), escolhido para receber os dois encontros desta eliminatória da Liga dos Campeões, poderá ajudar a dissipar algumas dúvidas, já que os primeiros 15 minutos serão abertos à Imprensa.