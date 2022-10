Uma certeza sobre o futuro de Allegri após a derrota em casa do Benfica

Cargo do treinador não estará em risco, apesar da temporada marcada por desilusões.

A Juventus está a protagonizar uma temporada dececionante a todos os níveis, sendo o mais recente capítulo a derrota (4-3) em casa do Benfica, que retirou todas as possibilidades de se manter na corrida aos oitavos de final da Champions.

Massimiliano Allegri, que já viveu momentos de glória no clube de Turim, regressou ao banco na última temporada, mas não devolveu o clube às conquistas. A situação é, aparentemente, delicada, mas o lugar do experiente treinador italiano não estará em risco.

O jornalista Fabrizio Romano garante que o técnico de 55 anos vai continuar no posto, apesar da desilusão que foi o adeus à Liga dos Campeões e do atual oitavo lugar no campeonato italiano, a dez pontos do líder Nápoles.

O atual contrato entre as partes é válido até 2025.