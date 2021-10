Um velho conhecido do FC Porto nomeado para o jogo de terça-feira com o Milan

Confira a equipa de arbitragem que vai dirigir o encontro da próxima terça-feira.

Felix Brych foi nomeado pelo Comité de Arbitragem da UEFA para dirigir o encontro entre FC Porto e Milan, da terceira jornada da fase de grupos da Champions.

O árbitro de 46 anos terá como assistentes Mark Borsch e Stefan Lupp, com Daniel Schlager no papel de quarto árbitro. Já o videoárbitro ficará a cargo de Marco Fritz, que contará com o auxílio do britânico Chris Kavanagh.

No passado, Brych apitou jogos do FC Porto por seis vezes, todos eles na mais importante prova de clubes: APOEL, Shakhtar, do Atlético de Bilbau, Dínamo de Kiev, Juventus e Olympiacos.



A partida com o clube italiano tem início marcado para as 20h00 de terça-feira.