Erling Haaland, goleador do Dortmund, já terá dado muitos autógrafos na carreira, mas com certeza não contava com o que aconteceu esta terça-feira: um árbitro assistente travou o jogador norueguês no túnel de acesso aos balneários, após o jogo com o Manchester City, e pediu a assinatura do camisola 9 da equipa alemã. O episódio mereceu algumas críticas por parte de comentadores ingleses. Veja o tweet abaixo.