UEFA vai ter muito mais dinheiro para distribuir na Liga dos Campeões

Novo acordo de direitos televisivos prevê a entrada de 15 mil milhões, mais 40 por cento do que no contrato anterior.

A UEFA celebrou um contrato com as empresas TEAM Marketing e Relevent Sports que prevê o pagamento de 15 mil milhões de euros por parte destas, em troca dos direitos televisivos e de exploração da Liga dos Campeões para o triénio 2024/2027.

Segundo avança o jornal "The Times" esta quinta-feira, esta verba corresponde a um aumento de 40 por cento em relação ao contrato do triénio anterior, o que pode vir a constituir-se como "um verdadeiro tsunami" no panorama futebolístico europeu.

Citado pelo jornal, o presidente da Associação Europeia de Clubes (ECA), Nasser Al Khelaifi, fala do contrato como "um novo amanhecer" que deverá funcionar como um travão às intenções dos clubes que pretendiam formar a Superliga Europeia.

Presidente do PSG, Al Khelaifi é apontado como um dos principais responsáveis de uma estratégia na luta contra a cisão de alguns clubes que ainda não terão descartado totalmente a ideia de uma Superliga Europeia.

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, comentou sobre este assunto: "Estamos satisfeitos por ter visto o elevado interesse de várias entidades de renome e felizes porque os acordos alcançados com a TEAM Marketing e o Relevent Sports Group permitirão uma maior distribuição de receitas para os clubes de toda a Europa num momento tão crucial em que é necessária estabilidade financeira."

"Ambas as empresas apresentaram uma visão convincente para o futebol europeu de clubes e estamos convencidos de que a melhor competição de futebol de clubes do Mundo - a UEFA Champions League -, além das nossas outras competições de clubes masculinas, continuarão a ganhar força. Gostaria igualmente de agradecer à Associação de Clubes Europeus pela excelente cooperação durante um concurso extremamente intenso."

A TEAM Marketing é uma agência de marketing desportivo que trabalha há cerca de 30 anos com a UEFA e, segundo o próprio site da empresa, "uma equipa profissional e dedicada tem contribuído para o crescimento fenomenal da Liga dos Campeões e restantes competições de clubes da UEFA".

Através deste acordo, fica determinado que a TEAM Marketing forneça suporte criativo e de vendas no marketing global e venda de direitos comerciais, incluindo Média, patrocínios e direitos de licenciamento, juntamente com o fornecimento de gestão de contas e serviços associados para a Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference League, Supertaça Europeia e Youth League para o ciclo 2024-27. O Relevent Sports Group será o único responsável pela venda dos direitos de média dessas competições nos Estados Unidos.