UEFA retira todas as dúvidas em torno do jogo entre Bayern e Atlético

Gnabry com Alaba no treino, antes de saber que estava infetado

Encontro agendado para esta quarta-feira será mesmo realizado.

O campeão europeu em título Bayern de Munique poderá jogar esta quarta-feira contra o Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões de futebol, apesar de Serge Gnabry ter testado positivo para a covid-19, afirma a UEFA.

O Bayern Munique comunicou na terça-feira que o avançado Serge Gnabry, de 25 anos, acusou positivo na bateria de testes realizados ao plantel bávaro e que se encontra "bem", "assintomático" e a cumprir um período de quarentena domiciliária.

A UEFA refere que o jogo com o Atlético de Madrid, em Munique, referente à primeira jornada do grupo A, irá "decorrer como o previsto".

As regras da UEFA determinam que os jogos podem decorrer se uma equipa que registar casos de covid-19 tiver pelo menos 13 jogadores disponíveis, entre os quais um guarda-redes.

Gnabry jogou pela Alemanha no empate a 3-3 com a Suíça, para a Liga das Nações, em 13 de outubro, e na vitória por 4-1 do Bayern Munique em casa do Arminia Bielefeld, no sábado, para a Bundesliga.

Este é o primeiro caso positivo registado na equipa orientada por Hansi Flick e o segundo entre os internacionais alemães, depois do médio Ilkay Gundogan, do Manchester City, no fim de setembro.

O Bayern Munique conquistou na última época a "tripla", pois ao título de campeão europeu juntou o de vencedor do campeonato alemão, bem como o da Taça da Alemanha.