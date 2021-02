Champions virtual para combater a Superliga: novos detalhes revelados

Projeto dos gigantes europeus ameaça a prova milionária e o organismo deve aprovar em março um novo formato para os convencer a ficar e não ser ultrapassada

Com a criação da Superliga europeia a ser cada vez mais um cenário real, a UEFA tem vindo a desenvolver uma nova Liga dos Campeões que espera ver aprovada na próxima reunião do executivo do organismo, em março, para atrair os grandes clubes a manterem-se na prova. A UEFA, através de uma comissão criada para o efeito e depois de conversas com alguns emblemas poderosos que ainda estão por convencer, pensa apresentar uma Liga dos Campeões Virtual para ter início a partir de 2024.

Entre as novidades, referidas pelo jornal espanhol Marca, estará o aumento do número de equipas (de 32 para 36), que serão distribuídas por níveis. O objetivo é que haja um mínimo de seis jogos entre equipas do mesmo nível, sem primeiras ou segundas mãos, para que os clubes que estão mais envolvidos no projeto da Superliga sejam persuadidos e para que as receitas de direitos televisivos e o marketing/merchandising, com mais jogos grandes, aumentem consideravelmente. Os valores, dizem, não chegarão aos desejados 500 milhões de euros para o vencedor, mas ultrapassam os 100 da atual Champions.

O número de jogos ainda não está definido, poderá haver embates aleatórios, e a existência também de alguns jogos entre equipas de níveis diferentes atenuará a possível exclusão da Superliga dos pequenos e médios.

Os oito primeiros classificados passam diretamente aos oitavos de final, e os seguintes oitos terão eliminatória ainda por determinar.