UEFA pondera abolir atribuição de vagas na Champions com base em coeficiente

Possível mudança de ideias deve-se às críticas feitas por várias ligas do Velho Continente, inclusive da Ligas Europeias (EL), por acharem que a medida facilita a qualificação

A UEFA está a considerar, segundo refere o portal 'InsideFootball', abolir a atribuição de duas vagas na fase de grupos da Liga dos Campeões com base no histórico de sucesso da prova, medida prevista na reformulação da mesma a partir de 2024/25.

Em 20 de abril, o organismo europeu anunciara que a terceira e quarta suplementares seriam "atribuídas aos clubes com o coeficiente mais alto que não se qualificaram automaticamente para a fase de grupos da Champions League", com a ressalva de se terem "classificado nos lugares de qualificação para as três competições europeias".

A possível mudança de ideias da UEFA deve-se às críticas feitas por várias ligas do Velho Continente, inclusive da Ligas Europeias (EL), por acharem que a medida facilita a qualificação de clubes e influencia, por isso, a competitividade nas ligas domésticas.

Segundo a Imprensa europeia, o organismo liderado por Aleksander Ceferin está a analisar a medida prevista no plano de reformulação da Champions a pôr em prática daqui a quatro temporadas, pelo que o comité executivo deve reunir-se em setembro.

A partir da época 2024/25, a Liga dos Campeões será disputada por 36 equipas - e não as habituais 32, cada clube terá mais quatro jogos extra (dez) e não haverá fase de grupos durante o desenrolar da edição, o que trará maior sobrecarga no calendário.